В РЖД сообщили о возобновлении работы вагонов-ресторанов

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Пассажиры поездов дальнего следования снова могут пользоваться вагонами-ресторанами. Об этом рассказали представители РЖД на официальном сайте.

"В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные Сапсаны, снова открывают двери для посетителей", – сообщают представители перевозчика.

Отмечается, что обслуживать пассажиров в вагонах-ресторанах будут с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. При этом можно заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде.

Ранее стало известно, что воду в поездах в России начали обеззараживать ультрафиолетовыми светодиодами. Так, их устанавливают в новых вагонах производства Тверского вагоностроительного завода, которые в дальнейшем направляют Федеральной пассажирской компании.

Кроме того, РЖД продлили формат дистанционного возврата билетов на поезда до 1 июля. Механизм дистанционной отмены поездки подразумевает, что пассажир может обратиться в Единый информационно-сервисный центр по телефону 8 (800) 775-00-00.

Еще РЖД продлили срок покупки билетов на поезда дальнего следования. Пассажиры вновь смогут купить билеты за 90 суток до отправления. Это касается всех перевозчиков на внутрироссийских направлениях.