Опция по продлению проездных появилась в приложении "Метро Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры, которые не смогли воспользоваться проездными из-за действия режима самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по их транспортной карте в приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе Мосметро.

"Проверить доступные продления по транспортным картам смогут пользователи смартфонов на операционных системах iOS и Android", – говорится в сообщении.

Кроме того, для пользователей смартфонов на Android с NFC станет доступна услуга продления проездных онлайн.

Уточняется, что действие билетов будет продлено сразу же, как только проездной будет поднесен к NFC-считывателю гаджета.

"Если вы не планируете совершать поездки на столичном транспорте в ближайшее время, не стоит спешить тестировать новую функцию сервиса", – предупредили в транспортном комплексе Москвы.

Предполагается, что новый сервис поможет сэкономить время, чтобы не обращаться в кассы метро для продления проездных документов.

Ранее москвичам объяснили, как продлить действие проездных карт, которыми они не смогли воспользоваться в период действия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Сообщалось, что сделать это можно с 12 июня в кассах метро или киосках Мосгортранса в любое удобное время.

Москвичам объяснили, как продлить проездной после 14 июня

Также известно, что абонементы продлит Центральная пригородная пассажирская компания. Услуга будет распространяться на те документы, чей срок действия полностью или частично охватывает период режима самоизоляции. Как рассказали представители перевозчика, речь идет о периоде с 30 марта по 31 мая.

9 июня в Москве были отменены график прогулок и пропускной режим. С этого дня в столице вновь разрешен проезд по социальным картам. В частности, льготные категории граждан могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.