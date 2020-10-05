Сергунина: интерактивный помощник для предпринимателей появился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый онлайн-сервис появился на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Интерактивный помощник подскажет московским предпринимателям, какие финансовые, имущественные, налоговые и правовые меры поддержки подходят конкретному бизнесу, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя столичного градоначальника Натальи Сергуниной, интерактивный помощник также доступен и для самозанятых.

"Программа может подобрать механизмы поддержки благодаря указанным при регистрации данным. Отдельное направление – антикризисные меры для предпринимателей, принятые в этом году. Например, сервис учитывает, работает ли заявитель в наиболее пострадавших отраслях экономики", – рассказала она.

Сейчас интерактивный помощник работает в тестовом режиме. Воспользоваться им можно, указав индивидуальный номер налогоплательщика и выбрав статус (организация, ИП, самозанятость). После программа начнет проверку по блокам: "Меры поддержки", "Обучение" и "Онлайн-продукты".

5 октября для социальных предпринимателей запустят новый онлайн-курс. На нем расскажут о формировании успешных проектов, тестировании рынка и создании конкурентоспособной команды. Занятия проведет преподаватель курсов по социальному маркетингу Максим Шматов. Он заявил, что социальное предпринимательство помогает реализовать свой потенциал и одновременно оказать поддержку обществу.