В столице запустили "Карту инновационных решений"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице заработала онлайн-платформа "Карта инновационных решений", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На сайте можно посмотреть информацию о технологичных продуктах и сервисах, которые создали российские компании, рассказала заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, на платформе уже представлено более 1,5 тысячи разработок.
Сергунина добавила, что карта поможет предпринимателям рассказать о себе, привлечь покупателей и деловых партнеров. В свою очередь, потенциальным инвесторам и заказчикам теперь будет проще найти нужные товары или услуги.
Для того чтобы найти интересующее решение, необходимо выбрать в виртуальном каталоге сферу его применения. Этом может быть как "Туризм и отдых" и "Социальное обеспечение", так и "Экология", "Транспорт и мобильность" и другие.
В каждом блоке есть специальные фильтры, которые позволят увидеть конкретные решения. У каждой инновации есть краткое описание, а также контакты компании-разработчика. Кроме того, на сайте размещены различные спецпроекты.
В частности, там представлен проект о лучших мировых практиках борьбы с распространением коронавируса. В нем размещены сведения о российских и зарубежных разработках, а также аналитические исследования экспертов на эту тему.
Разместить информацию о своей разработке там может любая российская компания.
Ранее особая экономическая зона "Технополис "Москва" стала участником пилотного тестирования инноваций. Ожидается, что это будет способствовать развитию городских компаний, которые смогут тестировать там свои разработки.
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