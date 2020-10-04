Новый онлайн-курс запустят в Москве для социальных предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новый онлайн-курс для социальных предпринимателей запустят в Москве. Курировать программу будут эксперты проекта mbm.mos, как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Для успешного ведения дела в сфере социального предпринимательства необходимо учитывать ряд особенностей. Мы знаем, насколько это нелегко в современных реалиях, и стараемся помочь тем, кто занимается социально ответственным бизнесом", – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
Курс будет запущен с понедельника, 5 октября. Предпринимателям расскажут о формировании успешных проектов, тестировании рынка и создании конкурентоспособной команды.
Занятия проведет преподаватель курсов по социальному маркетингу Максим Шматов. Он заявил, что социальное предпринимательство помогает реализовать свой потенциал и одновременно оказать поддержку обществу.
Зарегистрироваться на участие в вебинаре можно на сайте проекта. Ближайшие вебинары состоятся 19 октября, 9 и 23 ноября, а также 8 декабря.
Ранее в Москве открыли прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий. Документы можно предоставить онлайн, вплоть до 30 октября 2020 года.
В столице ранее заработала онлайн-платформа "Карта инновационных решений". Пользователи портала могут узнать об актуальных технологических разработках производителей, базирующихся в Москве.
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