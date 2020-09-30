Депутат МГД Людмила Гусева рассказала о поддержке предпринимателей в период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Меры поддержки предпринимателей, введенные в Москве на фоне пандемии коронавируса, оказались спасительными для ряда столичных организаций, сообщила в интервью "Версии" глава комиссии Мосгодумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
Она напомнила, что бизнесу предоставляется возможность продлить сроки исполнения городских контрактов без штрафных санкций в случаях, когда их нельзя завершить своевременно в связи с пандемией.
По словам депутата, благодаря слаженным действиям местных властей и постоянному взаимодействию с предпринимательским сообществом уже в апреле бизнес начал постепенно адаптироваться к текущим реалиям и к сентябрю существенно восстановил свои объемы.
Гусева подчеркнула, что пакеты антикризисных мер поддержки, содержащие и налоговые льготы, и отсрочку арендных платежей, и субсидирование кредитов, оказались спасительными для многих организаций. Постепенное снятие ограничений также позитивным образом сказалось на деловой активности в городе.
Кроме того, высокая степень цифровизации госуслуг благоприятно влияет на способность Москвы противостоять пандемии. Все госзакупки города проводятся в электронной форме, большинство госуслуг доступны представителям бизнеса в удаленном режиме, добавила парламентарий.
По ее словам, Москве удалось продолжить реализацию ранее намеченных важных для горожан программ, а также оказать необходимую поддержку пострадавшим. Одной из ощутимых мер является продление сроков исполнения городских контрактов без штрафных санкций.
Ранее Сергей Собянин предложил продлить на следующий год принятые во время пандемии коронавируса льготы по налоговой, финансовой и бюджетной сферам. Мэр отметил, что проекты законов проработают вместе с правительством для дальнейшего вынесения их на рассмотрение в Госдуму.
Градоначальник также считает необходимым принять такие же решения в отношении контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проекты уже подготовлены.
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