В Москве создали цифровой банк высокотехнологичных решений для промышленников

08:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Агентство промышленного развития Москвы запустило новый сервис, в котором размещены высокотехнологичные решения для промышленников. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Электронный банк готовых продуктов необходим предпринимателям для поиска передовых технологических решений, а компаниям, которые их производят, – для подбора новых клиентов.
"Системное развитие городской промышленности невозможно без цифровизации и внедрения высокотехнологичных разработок. Сегодня решения для промышленной цифровизации в городе поставляют около 150 компаний", – рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он объяснил, что все собранные в сервисе разработки получили положительную оценку экспертов.
Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, цифровой банк содержит в себе не только каталог для самостоятельного поиска.
"Любой пользователь может оставить заявку на подбор технологического решения под индивидуальный запрос. Специалисты сформируют пул предложений и расскажут об особенностях каждого из них", – заявил специалист.
Воспользоваться банком высокотехнологичных решений можно на сайте Агентства промышленного развития. Здесь можно настроить несколько разных видов поиска. А также предоставляется ранее упомянутая услуга подбора эффективных решений – причем она, как и другие возможности сервиса, является бесплатной.
Ранее Ефимов рассказал, что в Москве за последние восемь месяцев выросли объемы производства сразу в нескольких товарных категориях, а именно лекарств, машин, химических веществ, пищевой продукции и бумажных изделий. Общий рост составил 2,9%.
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