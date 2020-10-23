Открыт прием заявок на участие в программе поддержки стартапов StartHub.Moscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице стартовала новая программа поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для ее участников подготовили интенсивный курс по развитию компаний, находящихся на ранних стадиях роста. Эксперты раскроют, как улучшить бизнес-показатели стартапа и вывести его на новый уровень.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, принять учатие в проекте смогут 100 команд. Для них создадут все условия, включая инфраструктуру с самым современным оборудованием, комплексную образовательную и консультационную поддержку.

Она рассказала, что для стартапов предусмотрена программа нетворкинга с привлечением крупных компаний и потенциальных инвесторов. Это позволит начинающим предпринимателям провести краткие презентации, посетить бизнес-завтраки и тематические мероприятия.

Подать заявку на участие можно до середины декабря на сайте Агентства инноваций Москвы. Отбирать резидентов будут в январе.

Как подчеркнул глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, резиденты StartHub станут частью инновационного бизнес-комьюнити.

"Программа нужна для развития и вывода на рынок столичных технологичных стартапов, привлечения инвесторов и крупного бизнеса к партнерству с ними", – пояснил он.

Принять участие в программе могут юридические лица с уже готовым проектом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP).

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что столичные власти подписали ряд соглашений, направленных на поддержку технологического бизнеса в Москве. Также правительство утвердило документы о дальнейшем развитии кадрового потенциала и инновационной экосистемы города. Власти города нацелены на популяризацию наукоемкого и технологичного предпринимательства среди молодежи.

Москва заняла восьмое место в рейтинге инновационной привлекательности городов. Кроме того, по показателю цифрового развития столица России оказалась на лидирующей позиции.

