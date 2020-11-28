Кудрин не исключает, что вторая волна коронавируса обострит проблему безработицы в РФ

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Вторая волна пандемии может обострить проблему безработицы в Российской Федерации. С таким прогнозом выступил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, сообщает ТАСС.

В кулуарах "Общероссийского гражданского форума – 2020" он сказал, что в настоящий момент безработица в стране ниже прогнозируемого ранее уровня. "Я ожидал, что безработица будет в среднем около 8%, в крайнем варианте – около 10%", – заявил Кудрин. По словам главы Счетной палаты, сейчас безработица на уровне 6,8% – 6,9%.

"К сожалению, вторая волна пандемии может обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне, конечно, она существенно больше, чем была", – обратил внимание он.

Со стороны государства были приняты беспрецедентные меры, направленные на сохранение занятости россиян, напоминает Кудрин. К ним относятся субсидии малому и среднему бизнесу, а также кредиты.

"Мы пока не прошли пик по суточным заболеваниям", – комментирует Кудрин ситуацию с коронавирусной инфекцией в России. Он допускает, что пик из-за COVID-19 наступит позже.

За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 724 случаев.

Ранее Владимир Путин назвал массовую безработицу главным риском пандемии COVID-19. Президент РФ назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году.