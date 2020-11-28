В России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки зафиксировано 27 100 новых случаев коронавируса во всех регионах. Без клинических проявлений выявлено 5 724 случаев (21,1%). Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 7 320 новых случаев, на Санкт-Петербург – 3 695, на Московскую область – 1 065, на Нижегородскую область – 464, на Карелию – 399, на Свердловскую область – 390, на Архангельскую область – 367, на Воронежскую область – 344, на Красноярский край – 333, на Хабаровский край – 331.

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 242 633 случая коронавируса. За последние сутки подтверждено 510 летальных случаев. За весь период по России умерли 39 068 человек. За 24 часа выписали 27 296 человек. За весь период – 1 739 470.

Ранее сообщалось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.