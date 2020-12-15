Столичные власти готовят новый пакет мер по поддержке бизнеса

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Столичные власти готовят новый пакет по поддержке бизнеса Москвы, сообщил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"У нас с вами грядет второй пакет мер по поддержке бизнеса. <...> Там, в том числе есть помощь НТО (нестационарным торговым объектам) и помощь другим предприятиям, есть ряд отсрочек", – отметил Немерюк на XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Он напомнил, что с 14 декабря работники сферы торговли и услуг могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Немерюк подчеркнул важность получения ими прививки, поскольку они ежедневно работают с большим количеством людей.

Ранее стало известно, что московские предприниматели получили более 17 миллиардов рублей при гарантийной поддержке в 2020 году. Глава города Сергей Собянин подчеркнул, что данные меры поддержки позволили представителям бизнеса сохранить рабочие места, а в некоторых мерах даже расширить свое производство.

Владимир Путин ранее отметил, что меры по поддержке бизнеса, принятые в РФ во время пандемии коронавируса, в целом сработали. Глава государства подчеркнул, что главным критерием стала поддержка тех предпринимателей, которые были готовы отвечать за сохранение занятости.