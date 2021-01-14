Собянин рассказал, когда разблокируют соцкарты студентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин сообщил, что социальные карты московских студентов разблокируют, когда они вернутся к очной форме обучения.

"Что касается студентов, после того как закончится дистанционное обучение, они вернутся на очную форму, сразу же будут разблокированы и их льготные проездные билеты", – отметил глава города в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Собянин сообщил, что студенты столичных вузов и колледжей продолжат обучение дистанционно до 21 января 2021 года.

В то же время школьники вернутся к традиционной форме обучения 18 января, их социальные карты разблокируют.