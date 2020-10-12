Форма поиска по сайту

12 октября 2020, 18:15

Общество

Москвичам рассказали о способе разблокировки социальных карт

Москвичи, которые относятся к льготной категории, но не входят в группу риска по COVID-19, пожаловались на блокировку соцкарт. Из-за этого они не могут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте. Тем же вопросом люди задались в социальных сетях.

Чтобы решить эту проблему, нужно позвонить по горячей линии Московского социального регистра по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее было объявлено, что действие льготного проездного для граждан старше 65 лет заблокировано до 28 октября, у школьников – до 18 октября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

транспорт город общество Вероника Иващенко