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Вирусолог объяснили необходимость новых ограничительных мер с 9 октября в Москве

Ситуация становится сложнее: в Москве вводят новые ограничения из-за COVID-19
безопасность общество

Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает расти. Для борьбы с распространением инфекции с 9 октября в городе вступают в силу новые ограничительные меры. В первую очередь они касаются школьников, пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Рассказываем, какие меры начнут действовать в столице и почему важно их соблюдать.

Приостановить нарастающую волну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуация с коронавирусом в столице становится сложнее, заявил Сергей Собянин. Из-за этого власти вынуждены ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы не допустить дальнейшего активного распространения инфекции.

"Начиная с 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано", – заявил мэр.

Вместе с тем с 9 и до 28 октября приостановят бесплатный проезд для жителей столицы старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями – они обязаны оставаться дома.

По словам мэра, более 25% новых заразившихся – люди старшего возраста, а 10–15% из них инфицируются в результате контактов с членами семьи.

Ограничительные меры затронут и культурную жизнь столицы: продажу билетов в концертные залы, театры и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные правительству Москвы, переведут исключительно в электронный вид. Это позволит контролировать заполняемость залов и соблюдение правил рассадки зрителей. Такая мера поможет избежать санитарных нарушений, а также вынужденной приостановки деятельности учреждений, объяснил Собянин.

Другое решение касается работодателей: городские организации и предприятия обяжут каждую неделю информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.

"Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима – все это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни", – подчеркнул Собянин.

Взяться за ум

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в интервью Москве 24 назвал принимаемые в столице ограничительные меры взвешенными и оправданными.

"По некоторым признакам сейчас меры более взвешенные, чем в самом начале этой истории… Сейчас еще было бы уместно использовать средства убеждения: видео в прайм-тайм пускать по телеканалам, где говорилось бы, что маска нужна, перчатки нужны", – сказал эксперт.

Предлагаются более мягкие меры. В целом мне кажется, что они оправданны и удаленка тоже. Во многом меры основаны на убеждении, а не на принуждении. Это хорошо.
Алексей Аграновский
вирусолог

В свою очередь, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал временную отмену льготного проезда. По словам эксперта, такая мера позволит затормозить рост числа заболевших.

"Конечно, это только один из элементов в борьбе с коронавирусом, потому что нет единого приема, который можно назвать эффективным на 100%. Принимаются частичные меры, но они в той или иной степени должны помочь", – заявил Альтштейн Москве 24.

Ясно, что люди с опаской реагируют на всякого рода ограничения. Поэтому принимаются частичные меры, такие как работа в удаленном доступе, снижение передвижения по Москве путем блокировки социальных карт, настоятельные рекомендации по соблюдению домашнего режима. Эффект мы должны увидеть примерно через две недели.
Анатолий Альтштейн
вирусолог

Также все эксперты сходятся во мнении, что сейчас, как никогда, важно продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим и безопасное расстояние в общественных местах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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