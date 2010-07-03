Вирусолог объяснили необходимость новых ограничительных мер с 9 октября в Москве

Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает расти. Для борьбы с распространением инфекции с 9 октября в городе вступают в силу новые ограничительные меры. В первую очередь они касаются школьников, пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Рассказываем, какие меры начнут действовать в столице и почему важно их соблюдать.
Приостановить нарастающую волну
Ситуация с коронавирусом в столице становится сложнее, заявил Сергей Собянин. Из-за этого власти вынуждены ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы не допустить дальнейшего активного распространения инфекции.
"Начиная с 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано", – заявил мэр.
Вместе с тем с 9 и до 28 октября приостановят бесплатный проезд для жителей столицы старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями – они обязаны оставаться дома.
По словам мэра, более 25% новых заразившихся – люди старшего возраста, а 10–15% из них инфицируются в результате контактов с членами семьи.
Ограничительные меры затронут и культурную жизнь столицы: продажу билетов в концертные залы, театры и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные правительству Москвы, переведут исключительно в электронный вид. Это позволит контролировать заполняемость залов и соблюдение правил рассадки зрителей. Такая мера поможет избежать санитарных нарушений, а также вынужденной приостановки деятельности учреждений, объяснил Собянин.
Другое решение касается работодателей: городские организации и предприятия обяжут каждую неделю информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.
"Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима – все это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни", – подчеркнул Собянин.
Взяться за ум
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в интервью Москве 24 назвал принимаемые в столице ограничительные меры взвешенными и оправданными.
"По некоторым признакам сейчас меры более взвешенные, чем в самом начале этой истории… Сейчас еще было бы уместно использовать средства убеждения: видео в прайм-тайм пускать по телеканалам, где говорилось бы, что маска нужна, перчатки нужны", – сказал эксперт.
В свою очередь, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал временную отмену льготного проезда. По словам эксперта, такая мера позволит затормозить рост числа заболевших.
"Конечно, это только один из элементов в борьбе с коронавирусом, потому что нет единого приема, который можно назвать эффективным на 100%. Принимаются частичные меры, но они в той или иной степени должны помочь", – заявил Альтштейн Москве 24.
Также все эксперты сходятся во мнении, что сейчас, как никогда, важно продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим и безопасное расстояние в общественных местах.
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