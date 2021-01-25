Депутат МГД Головченко: власти Москвы не оставили бизнесменов наедине с их проблемами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко заявил, что власти не оставили столичных бизнесменов наедине с их проблемами во время пандемии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Недооценивать роль малого бизнеса в деловой и экономической жизни города недопустимо. Кредит на льготных условиях – это разумная и необходимая сегодня мера. Предприниматели обеспечивают полноценную повседневную жизнь города, благодаря им москвичи получают как приятные необязательные вещи вроде походов в кафе или развлечений, так и полезные и необходимые", – рассказал Головченко.

Он подчеркнул, что во время пандемии особенно востребованными оказались те, кто вовремя перевел свой бизнес в онлайн или на доставку. Депутат добавил, что потраченные на поддержку бизнеса деньги позволили предпринимателям выплатить зарплату своим сотрудникам, а также обеспечить достойный старт летом в период возвращения к работе.

По словам Головченко, чаще всего финансовая поддержка требовалась для взятия кредитов на пополнение оборотных средств, а также на исполнение коммерческих и государственных контрактов. Меньше всего предприниматели потратились на рефинансирование и инвестиции.

"Диалог города и предпринимателей необходим для полноценной работы бизнеса. Прошлой весной бизнесмены поняли, что город не оставляет их наедине с внезапно возникшими экономическими проблемами, и оценили это", – отметил депутат.

В прошлом году правительство предложило предпринимателям семь новых видов субсидий. Среди них – экспортный кешбэк, выплаты для социальных предприятий, организаций, работающих в сфере спорта, образования и развлечений, компенсация комиссий за размещение продукции на маркетплейсе.

Всего за время пандемии столичные власти выделили 88,5 миллиарда рублей на поддержку предприятий города. Поддержку мэрии Москвы получили более 51 тысячи организаций, среди которых спортивные, социальные и развлекательные учреждения.