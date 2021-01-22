Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Мы регулярно встречаемся с представителями бизнеса в рамках стратегического совета, предлагая предприятиям различные меры поддержки, в том числе регуляторного характера. Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса", – заявил Ефимов.

Он подчеркнул, что такая мера позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный для них период. По его словам, в ресторанном бизнесе наблюдается нестабильная ситуация с посетителями.

"На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты – мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 год нельзя будет назвать успешными для этой отрасли", – отметил заммэра.

Он добавил, что ресторанный бизнес включен в перечень наиболее пострадавших отраслей от коронавирусной инфекции. Всего правительство Москвы приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки бизнеса на общую сумму около 90 миллиардов рублей.

Ранее Ефимов сообщил, что по итогам заявочной кампании 2020 года 36 московских предприятий получат финансовую поддержку почти на 770 миллионов рублей. Субсидии выдадут на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам, приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям.