Инструкции штаба Москвы по защите бизнеса вошли в число лучших региональных практик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инструкции столичного штаба по защите бизнеса вошли в число лучших региональных практик, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Созданные в Москве инструкции носят прикладной характер, они призваны помочь бизнесу в разных жизненных ситуациях. С момента публикации алгоритмов в апреле прошлого года предприниматели обратились к ним более 15,5 тысячи раз", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В размещенных на платформе "Смартека" инструкциях содержится информация о мерах поддержки, а также ответы на самые распространенные вопросы. Они были подготовлены департаментом предпринимательства и инновационного развития, Московской торгово-промышленной палатой и ГБУ "Малый бизнес Москвы".

"Разработанная столичным штабом практика позволяет сэкономить время и силы предпринимателей на поиск нужной им информации, а также на ее грамотное использование", – отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин подчеркнул, что весной прошлого года количество обращений от предпринимателей заметно выросло. Он уточнил, что меры поддержки бизнеса были сформулированы за счет вопросов и предложений москвичей.

В сентябре прошлого года сообщалось, что число обращений в штаб по защите бизнеса выросло почти в шесть раз, наиболее часто обращения касались возобновления работы, получения пропусков, снятия необоснованных штрафов за передвижение по городу в период действия ограничительных мер, отсрочки уплаты налогов, а также получения субсидий и льгот.

Московский штаб начал функционировать в 2012 году. В него входят представители федеральной антимонопольной службы, федеральной налоговой службы, Росреестра, министерства внутренних дел РФ, Роспотребнадзора, Роструда и Россельхознадзора.