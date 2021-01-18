Инструкции штаба Москвы по защите бизнеса вошли в число лучших региональных практик

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инструкции столичного штаба по защите бизнеса вошли в число лучших региональных практик, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Созданные в Москве инструкции носят прикладной характер, они призваны помочь бизнесу в разных жизненных ситуациях. С момента публикации алгоритмов в апреле прошлого года предприниматели обратились к ним более 15,5 тысячи раз", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
В размещенных на платформе "Смартека" инструкциях содержится информация о мерах поддержки, а также ответы на самые распространенные вопросы. Они были подготовлены департаментом предпринимательства и инновационного развития, Московской торгово-промышленной палатой и ГБУ "Малый бизнес Москвы".
"Разработанная столичным штабом практика позволяет сэкономить время и силы предпринимателей на поиск нужной им информации, а также на ее грамотное использование", – отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин подчеркнул, что весной прошлого года количество обращений от предпринимателей заметно выросло. Он уточнил, что меры поддержки бизнеса были сформулированы за счет вопросов и предложений москвичей.
В сентябре прошлого года сообщалось, что число обращений в штаб по защите бизнеса выросло почти в шесть раз, наиболее часто обращения касались возобновления работы, получения пропусков, снятия необоснованных штрафов за передвижение по городу в период действия ограничительных мер, отсрочки уплаты налогов, а также получения субсидий и льгот.
Московский штаб начал функционировать в 2012 году. В него входят представители федеральной антимонопольной службы, федеральной налоговой службы, Росреестра, министерства внутренних дел РФ, Роспотребнадзора, Роструда и Россельхознадзора.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: