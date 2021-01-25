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Экономика

12:38

В России продлят действие некоторых лицензий и разрешений для бизнеса

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России продлят действие некоторых лицензий и разрешений для предпринимателей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с правительством.

По его словам, кабмин продлит действие истекающих в этом году лицензий еще на год. Соответствующее постановление уже подготовлено.

Мишустин подчеркнул, что "лицензии автоматом" коснутся порядка 10 сфер. Он напомнил, что во время распространения коронавируса такая мера поддержки показала свою эффективность.

"Это позволило прежде всего защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу", – заключил премьер.

Ранее сообщалось, что столичные власти за время пандемии выделили 88,5 миллиарда рублей на поддержку предприятий города. Всего поддержку мэрии Москвы получили более 51 тысячи организаций, среди которых спортивные, социальные и развлекательные учреждения.

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