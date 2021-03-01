В Кремле раскритиковали доклад Bloomberg о скачке цен на продукты в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материалы компании NielsenIQ и агентства Bloomberg о значительном падении доходов россиян и высоком темпе роста цен на продукты.
Он заявил, что в Кремле не согласны с такими выводами.
"Что касается вот этой публикации, то мы с ней не согласны. У нас другие данные. Эти выводы, к которым пришли авторы этой публикации, неверны", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время жители всех стран мира наблюдают уменьшение доходов.
"Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, – вот с эти мы не согласны", – добавил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о введении в России продуктовых карточек, Песков заявил, что данная тема обсуждается экспертным сообществом.
Ранее аналитическая компания NielsenIQ подготовила исследование, из которого следует, что доходы более 50% россиян снизились за период пандемии, а примерно 70% населения РФ экономит на продуктах питания.
Агентство Bloomberg отнесло Россию к числу так называемых горячих точек по росту цен на продовольствие. К таким странам авторы материала отнесли также Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию. По данным агентства, существенный рост цен в этих странах несет риски для властей и может спровоцировать массовые протесты.
С критикой материала Bloomberg выступило Минэкономразвития, заявив о спекулятивном характере анализа агентства. В министерстве подчеркнули, что уполномоченные ведомства оперативно отслеживают ситуацию на российском продовольственном рынке и своевременно принимают все необходимые меры для ее стабилизации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: