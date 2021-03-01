В Кремле раскритиковали доклад Bloomberg о скачке цен на продукты в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материалы компании NielsenIQ и агентства Bloomberg о значительном падении доходов россиян и высоком темпе роста цен на продукты.

Он заявил, что в Кремле не согласны с такими выводами.

"Что касается вот этой публикации, то мы с ней не согласны. У нас другие данные. Эти выводы, к которым пришли авторы этой публикации, неверны", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время жители всех стран мира наблюдают уменьшение доходов.

"Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, – вот с эти мы не согласны", – добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о введении в России продуктовых карточек, Песков заявил, что данная тема обсуждается экспертным сообществом.

Ранее аналитическая компания NielsenIQ подготовила исследование, из которого следует, что доходы более 50% россиян снизились за период пандемии, а примерно 70% населения РФ экономит на продуктах питания.

Агентство Bloomberg отнесло Россию к числу так называемых горячих точек по росту цен на продовольствие. К таким странам авторы материала отнесли также Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию. По данным агентства, существенный рост цен в этих странах несет риски для властей и может спровоцировать массовые протесты.

С критикой материала Bloomberg выступило Минэкономразвития, заявив о спекулятивном характере анализа агентства. В министерстве подчеркнули, что уполномоченные ведомства оперативно отслеживают ситуацию на российском продовольственном рынке и своевременно принимают все необходимые меры для ее стабилизации.