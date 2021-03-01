В России может подорожать оливковое масло – СМИ

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Поставщики оливкового масла уведомили российские розничные сети о повышении цен на оливковое масло в пределах 15%. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к производителям.

Уточняется, что вероятное повышение стоимости продукта в России обусловлено снижением урожая оливок в основных странах-производителях – Испании (на 50%), Греции и Италии (на 10–30%). Оно вызвано неблагоприятными климатическими условиями, главным образом – холодной зимой. Недоурожай в сочетании с высоким спросом уже вызвал рост цен на оливковое масло в Евросоюзе на 20–40%, подчеркнули эксперты.

По словам представителя крупной российской торговой сети, импорт оливкового масла из Италии подорожал на 6–15%, а заказы из Греции пока приходят по прежним ценам.

"Один из наших поставщиков из Италии говорит, что последнее время наблюдается очень высокий спрос на масло по всей Европе. Им приходится докупать сырье по завышенным ценам", – рассказал он.

Кроме того, по словам специалистов, на повышение цен влияет и колебание курса валют. По информации одного из поставщиков, торговые сети пока не соглашаются закупать продукцию по повышенным ценам, хотя, по данным представителя компании "Эфко", поставщики пока говорят о росте цен лишь в пределах 1–2%.

Постоянные потребители оливкового масла в России в основном составляют довольно узкую группу приверженцев здорового образа жизни, которая не слишком чувствительна к изменению цен, уточняют аналитики. Именно поэтому оно вряд ли вызовет существенное снижение уровня продаж, полагает исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев.

Ранее агентство Bloomberg отнесло Россию к числу так называемых горячих точек по росту цен на продовольствие. К таким странам авторы материала отнесли также Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.

В Минэкономразвития назвали аналитику Bloomberg спекулятивной, отметив, что уполномоченные ведомства оперативно отслеживают ситуацию на продовольственном рынке и своевременно принимают все необходимые меры для ее стабилизации.