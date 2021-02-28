В Минэкономразвития отреагировали на публикацию Bloomberg о росте цен на продукты в РФ

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В Минкономразвития прокомментировали публикацию агентства Bloomberg о росте цен на продукты в России, отметив, что уполномоченные ведомства оперативно отслеживают ситуацию на продовольственном рынке и своевременно принимают все необходимые меры для ее стабилизации. Об этом сообщает ТАСС.
В заявлении министерства подчеркивается, что аналитика по продовольственной инфляции в России, которую провел Bloomberg, носит "спекулятивный характер".
"Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние. Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах", – говорится в сообщении.
Ранее агентство Bloomberg отнесло Россию к числу так называемых "горячих точек" по росту цен на продовольствие, которыми являются крупные страны со средним уровнем дохода населения, чьи жители тратят на продукты большую часть потребительской корзины. К таким странам авторы материала отнесли также Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.
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