В Госдуме предложили лишать свободы за фейки о росте цен – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания.

Как рассказал парламентарий газете "Известия", речь идет о лишении свободы до трех лет или штрафе в размере от 200 до 800 тысяч рублей за искусственное создание панического спроса.

По словам Выборного, инициатива касается базовой группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и так далее). Он добавил, что законопроект направлен против недобросовестных продавцов.

Предполагается, что предложенные нормы дополнят статью 185.3. УК РФ ("Манипулирование рынком"). В пресс-службе ФАС газете отметили, что поддерживают инициативу.

"Наживаться на кризисе – цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений – не только цинично, но и преступно", – сказал депутат.

Выборный подчеркнул, что "наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит". В "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ отметили, что такая проблема действительно существует.

При этом президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин выразил уверенность, что бизнес будет против принятия законопроекта.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности Николай Арефьев ранее заявил, что власти должны заняться регулированием цен.