В Госдуме предложили вмешаться в регулирование цен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности Николай Арефьев заявил, что власти должны заняться регулированием цен, и в первую очередь под контроль должна попасть стоимость продуктов первой необходимости. Об этом сообщает News.ru.
По мнению депутата, текущее ценообразование вышло из-под контроля – индексация пенсий и пособий не поспевает за непрерывно растущими ценами на товары первой необходимости. Он считает, что государству важно взять отечественный рынок под контроль.
"Я понимаю, отрегулировать весь спектр товаров сложно. Но хлеб, сахар, подсолнечное масло, детские товары, лекарства – все это товары первой необходимости, которые должны иметь государственное регулирование", – сказал Арефьев.
Он предложил ввести норму прибыли для предприятий и дистрибьюторов. По его словам, это может существенно сократить стоимость товаров.
Депутат также напомнил, что законодательством страны уже предусмотрена регулировка ценообразования при резком скачке стоимости товаров. Однако на практике ей ни разу не пользовались.
"Просто не хотят вмешиваться в ценообразование. В советское время цены регулировались государством и экономика не проседала, развивалась достаточно интенсивно, и никто никакого дискомфорта не испытывал", – заключил он.
Ранее Минсельхоз назвал сроки восстановления производства яиц и мяса птицы. Там отметили, что полное восстановление ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен.
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