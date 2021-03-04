Минсельхоз назвал сроки восстановления производства яиц и мяса птицы

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Полное восстановление производства мяса птицы и яиц в РФ ожидается к маю. Об этом говорится в официальном комментарии Минсельхоза.

Там отметили, что птицеводческая отрасль в России динамично развивается, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. В последние годы цены на мясо птицы и яйца сохранялись на стабильном уровне.

"По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен", – уточняется в сообщении.

Сейчас на российском рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Это связано с увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка и с некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизодической ситуации.

Также на повышение цен повлияли вспышки птичьего гриппа, которые сейчас происходят в странах ЕС, являющихся основными поставщиками для российских птицефабрик. С учетом сложившейся ситуации импорт инкубационного яйца был перераспределен на другие страны.

Минсельхоз уже разработал пакет мер, направленных на сохранение финансовой устойчивости производителей и стабилизацию цен на мясо птицы и яйца.

Ранее в СМИ отмечали, что дефицит яиц может привести к сокращению выпуска мяса птицы в РФ. Производители, которые обеспечивают около 20% рынка мяса птицы, могут сократить выпуск продукции. В частности, это касается компаний, вынужденных покупать импортные инкубационные яйца.