Дефицит яиц может привести к сокращению выпуска мяса птицы в РФ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России производители могут сократить выпуск мяса птицы из-за дефицита инкубационных яиц, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на участника совещания главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с представителями отрасли.

"Сейчас в России инкубационное яйцо продается дороже 30 рублей за штуку против 16–17 рублей за штуку в сентябре 2020 года, новые цены для части птицефабрик стали слишком высокими", – рассказал участник встречи.

В материале говорится, что производители, которые обеспечивают около 20% рынка мяса птицы, могут сократить выпуск продукции. В частности, это касается компаний, вынужденных покупать импортные инкубационные яйца.

По мнению участника совещания, на ситуацию также повлияло удорожание кормов.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что полное восстановление производства мяса птицы и яиц ожидается к маю. В министерстве уточнили, что это поспособствует стабилизации цен.

Ранее гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сообщил, что крупнейшие российские производители мяса птицы договорились не повышать отпускные цены на социально значимую птицеводческую продукцию в течение двух месяцев.

Он подчеркнул, что в ответ производители просят Минсельхоз и правительство увеличить лимиты по льготным инвестиционным кредитам и предоставить субсидии для производителей за килограмм произведенной продукции. Все это, по его словам, поможет поддержать отрасль в данной ситуации.

В Минсельхозе отмечали, что рост цен на продукцию птицеводства вызван увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства из-за распространения гриппа птиц, а также сокращением импорта инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в Евросоюзе.

