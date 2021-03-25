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Экономика

14:53

В Минэкономразвития заявили о скором снижении инфляции

экономика

Фото: depositphotos/mizar_219842

Инфляция в России находится в своей высшей точке, в ближайшее время индекс потребительских цен в годовом выражении будет снижаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"На сегодняшний момент мы вышли на пик инфляции, у нас еще неделю назад [она] стабилизировалась на уровне 5,8%. Несмотря на то что по прошлой неделе у нас недельная инфляция [была] 0,2%, если до сотых – 0,18%. За неделю до этого был провал – 0,1%, но, к сожалению, на нем держались и обратно вернулись на уровень 0,2%, и она стабильна", – приводит слова министра ТАСС.

Он добавил, что если говорить о годовой инфляции, то в ведомстве рассчитывают на дальнейшее снижение.

В Минэкономразвития уже заявляли, что пик годовой инфляции в РФ будет пройден в марте. Тогда же отмечалось ускорение инфляции в феврале.

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