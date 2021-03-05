В Минэкономразвития заявили, что пик годовой инфляции в РФ будет пройден в марте

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В марте в РФ будет пройден пик годовой инфляции. Об этом заявили в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве уточнили, что после этого темпы инфляции начнут постепенно снижаться.

"По данным Росстата, инфляция в России в феврале ускорилась до 0,8% с 0,7% в январе, в годовом выражении – до 5,7% с 5,2% в январе", – говорится в сообщении.

По мнению министерства, в годовом выражении в марте инфляция сохранится на близком к текущему уровне.

Ранее Сбербанк выявил рекордный рост расходов россиян с начала пандемии. Аналитики отметили снижение потребительских опасений из-за коронавируса.