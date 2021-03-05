ВШЭ оценила рецессию экономики РФ на фоне кризиса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рецессия экономики России на фоне кризиса оказалась мягче, чем в остальном мире. Такое произошло впервые за постсоветский период, сообщается в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе" от "Центра развития" ВШЭ.
Авторы исследования отмечают, что результаты были достигнуты в условиях сильного падения цен на нефть. За прошедший год ВВП России снизился на 3,1%. Падение оказалось сильнее, чем в 2015 году (-2%), но меньше, чем в 2009 (-7,8%).
"Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (-3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда)", – поясняется в бюллетене.
В документе уточняется, что сильное смягчение падения экономики РФ удалось достичь за счет антикризисных мер государства. Авторы исследования особо выделяют действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции.
В ВШЭ оговорились, что влияние пандемии на динамику ВВП РФ оказалось выше заявленных 3,1% падения.
"Базовый сценарий прогноза Минэкономразвития, как и наш консенсус-прогноз, подготовленные соответственно в сентябре и октябре 2019 года, предполагали рост российской экономики на 1,7% в 2020 году", – пояснили авторы.
Таким образом, антикризисные меры государства помогли ослабить падение ВВП до 4,7%. По расчетам экспертов, без поддержки правительства уровень ухудшения мог составить 7–8%.
В исследовании отмечается, что кризис оказал наиболее заметное влияние в сферах потребительской и инвестиционной активности. Кроме того, фиксировалось падение экспорта и цен на нефть.
Ранее Сбербанк выявил рекордный рост расходов россиян с начала пандемии. Аналитики отметили снижение потребительских опасений из-за коронавируса.
В Минэкономразвития заявили, что экономика страны пошла на поправку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: