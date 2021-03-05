ВШЭ оценила рецессию экономики РФ на фоне кризиса

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Рецессия экономики России на фоне кризиса оказалась мягче, чем в остальном мире. Такое произошло впервые за постсоветский период, сообщается в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе" от "Центра развития" ВШЭ.

Авторы исследования отмечают, что результаты были достигнуты в условиях сильного падения цен на нефть. За прошедший год ВВП России снизился на 3,1%. Падение оказалось сильнее, чем в 2015 году (-2%), но меньше, чем в 2009 (-7,8%).

"Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (-3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда)", – поясняется в бюллетене.

В документе уточняется, что сильное смягчение падения экономики РФ удалось достичь за счет антикризисных мер государства. Авторы исследования особо выделяют действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции.

В ВШЭ оговорились, что влияние пандемии на динамику ВВП РФ оказалось выше заявленных 3,1% падения.

"Базовый сценарий прогноза Минэкономразвития, как и наш консенсус-прогноз, подготовленные соответственно в сентябре и октябре 2019 года, предполагали рост российской экономики на 1,7% в 2020 году", – пояснили авторы.

Таким образом, антикризисные меры государства помогли ослабить падение ВВП до 4,7%. По расчетам экспертов, без поддержки правительства уровень ухудшения мог составить 7–8%.

В исследовании отмечается, что кризис оказал наиболее заметное влияние в сферах потребительской и инвестиционной активности. Кроме того, фиксировалось падение экспорта и цен на нефть.

Ранее Сбербанк выявил рекордный рост расходов россиян с начала пандемии. Аналитики отметили снижение потребительских опасений из-за коронавируса.