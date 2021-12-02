Россиян предупредили о новом виде мошенничества

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Финансовые мошенники теперь вынуждают людей не просто брать кредиты, но и закладывать жилье. Об этом в ходе форума AntiFraud Russia рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

"Новый зарождающийся тренд, на который стоит обратить внимание, – это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитом еще и закладывал или продавал недвижимость", – цитирует его РИА Новости.

По словам Велигодского, раньше после атак злоумышленников их жертвы оставались просто с кредитами, а теперь еще и лишаются своих квартир.

"Вот это такая самая непонятная история, что с этим делать, не знаю", – добавил Велигодский.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что в III квартале текущего года кибермошенники похитили у клиентов российских банков более 3,2 миллиарда рублей, что превышает прошлогодний показатель на 18,5%.

Количество банковских операций, осуществленных без согласия клиентов, возросло до 256,2 тысячи, увеличившись с прошлого года в 1,4 раза.

