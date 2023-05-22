Советник главы Крыма предупредил о дезинформации по эвакуации жителей полуострова

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В крымских чатах начали активно публиковать ложную информацию об эвакуации, захватах и партизанах, предупредил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

"Параллельно с Белгородской историей в крымские чаты целый день вбрасывают разнообразные фейки: партизаны, захват, эвакуация. Крымчане сами их в этих же чатах и разоблачают", – написал Крючков.

Он отметил, что жители полуострова живут в реалиях информационной войны с 2014 года, и фотошоп вместе с "видео очевидцев" не создадут желаемого эффекта для Украины.

Крымчане уже умеют проверять информацию, резюмировал Крючков.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об информационной атаке на жителей региона. Позднее стало известно, что в область зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. В связи с этим в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции.

По данным властей, в результате проникновения ДРГ на территорию Белгородской области пострадали восемь человек. Большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию, рассказал Гладков. Для них подготовили пункты временного размещения.