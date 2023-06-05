Политолог призвал не поддаваться на информационные провокации Киева

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Гражданам России следует внимательно следить за сообщениями в информационном поле и не поддаваться на украинские и западные провокации. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Петра Колчина.

По его словам, в последние недели Белгородская область является целью Главного управления разведки Минобороны Украины. Ведомство при помощи боевиков и наемников формирует диверсионные атаки. Там хотят создать информационные поводы для трансляции, объяснил эксперт.

"Создается определенное количество фейков, которые окружают эти диверсии. Исключительно для информационной атаки на российскую аудиторию и в первую очередь жителей Белгородской области", – подчеркнул он.

Политолог отметил, что большинство диверсантов погибают, однако некоторые из них успевают записать кадры, которые потом показывают украинские каналы. По мнению Колчина, это является спланированной операцией, в рамках которой диверсанты организовали провокацию и предложили якобы устроить обмен. Они хотели якобы освободить военнопленных РФ и встретиться с губернатором региона Вячеславом Гладковым, добавил эксперт.

"Очевидно, что украинская сторона не планировала никаких обменов и переговоров. Она хотела лишь создать дополнительные информационные поводы, дополнительные возможные стычки на границах", – сказал собеседник телеканала.

Он резюмировал, что разведка Украины стала террористической организацией, которая совершает атаки на россиян.

Ранее при обстреле населенных пунктов Безлюдовка и Новая Таволжанка погибли две женщины, двое мужчин получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы для наблюдения специалистами. Всего за 3 июня ВСУ ударили по Шебекинскому городскому округу более 500 раз.

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