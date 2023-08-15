Жителя Крыма задержали за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону СВО

Фото: Следственный комитет РФ

ФСБ России задержала жителя Крыма, передававшего по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону спецоперации, сообщает ТАСС.

По полученной информации, задержанным оказался гражданин РФ 1965 года рождения. Сторонник украинской националистической идеологии при задержании подтвердил факт сотрудничества с СБУ.

Кроме того, он сообщил координаты схрона, в котором обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около килограмма в тротиловом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала двух жителей Ялты за сотрудничество с украинскими спецслужбами и готовность осуществлять теракты на военных объектах полуострова. Граждане 1980 и 1983 годов рождения начали общение с представителем СБУ, после чего предоставляли ему информацию о политической, экономической и военной обстановке в Крыму.