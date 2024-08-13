Начальник войск РХБЗ Кириллов считает, что у Киева есть грязная бомба

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов считает, что у киевского режима есть грязная бомба. Об этом он заявил в эфире телеканала "Звезда".

Грязная бомба представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При его подрыве контейнер разрушается, и радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.

Кириллов напомнил, что ВСУ применяли отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в США. По его словам, ничья другая промышленность на это не рассчитана.

В июне Кириллов говорил, что на украинской территории есть компоненты, которые могут использоваться для создания грязной бомбы. По его словам, поставки проходят через Польшу и Румынию.

Кириллов обратил внимание, что занимается этим вопросом руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Однако использовать так называемую грязную бомбу могут под другим флагом, предупредил он.