Общие потери ВСУ на курском направлении превысили 7 800 человек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потери украинских войск на курском направлении превысили 7 800 человек с начала боевых действий. Также ВСУ лишились 75 танков и 507 бронемашин, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ потеряли 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре американских РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок ЗРК, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники.

Кроме того, подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии смогли отразить пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Кремяное, Пушкарское и Черкасское Поречное, а также сорвать попытки атак в направлении Малой Локни, Пушкарского и Русской Конопельки.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет вести переговоры с Украиной после террористической атаки ВСУ на Курскую область.

Дипломат напомнила, что Владимир Путин в июне выдвинул, по ее мнению, реалистичные предложения, направленные на долгосрочное и справедливое урегулирование. Однако Киев вместо того, чтобы рассмотреть план российской стороны, совершил атаку на регион.

