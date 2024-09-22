22 сентября, 18:17Происшествия
Ракетную опасность объявили в Курской области
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Угрозу ракетной атаки объявили на территории Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Тех, кто находится дома, он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Находящихся на улице он попросил зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.
Через 11 минут ракетную опасность отменили.
Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
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