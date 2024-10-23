ВСУ потеряли почти 26 тыс военных за все время боев на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боев на курском направлении лишились 25 943 военных. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, также противник потерял 175 танков, 92 БМП, 103 бронетранспортера, 989 боевых бронированных машин, 681 автомобиль, 224 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS американского производства.

В Минобороны добавили, что российские военнослужащие уничтожили девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 55 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, а также 22 единицы инженерной и другой техники ВСУ.

Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, к середине октября армия Россия смогла освободить около половины территорий региона, занятых противником.

Более того, российская армия готовит плацдарм для начала боев за город Суджу. По данным СМИ, до оборонительных позиций украинских военных осталось чуть больше двух километров.