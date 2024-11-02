ВСУ потеряли более 29,1 тысячи военных за все время боев на курском направлении

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Украинские войска потеряли за все время боев на курском направлении более 29,1 тысячи военных и 180 танков. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

Кроме того, противник лишился 1 063 боевых бронированных машин, 780 автомобилей, 255 арторудий, 106 бронетранспортеров, 101 БМП, 58 станций РЭБ, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и других боевых машин.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Если вторжение в Курскую область окажет влияние на окончание конфликта на Украине, то Киев этим воспользуется, заявил ранее Владимир Зеленский. Он добавил, что Украина не собирается захватывать российскую территорию. По его словам, Киев интересует возвращение собственных территорий.

