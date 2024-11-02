02 ноября, 08:02Политика
Силы ПВО сбили два украинских БПЛА ночью над Калужской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Противовоздушная оборона обнаружила и уничтожила два беспилотных летательных аппарата ВСУ на территории Жуковского района в Калужской области минувшей ночью. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.
В данный момент на месте происшествия работают оперативные группы, уточнил он в своем телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, добавил Шапша.
Всего за ночь средства ПВО перехватили и сбили 24 беспилотника ВСУ над регионами России. Так, по восемь дронов уничтожены над Курской и Брянской областями, еще два – на Белгородской, три – над Орловской. Помимо этого, по одному беспилотнику сбито над Ростовской и Нижегородской областями, а также над Крымом.
Ранее украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске, в результате чего один человек пострадал. Кроме того, на одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.
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