Силы ПВО сбили два украинских БПЛА ночью над Калужской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Противовоздушная оборона обнаружила и уничтожила два беспилотных летательных аппарата ВСУ на территории Жуковского района в Калужской области минувшей ночью. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные группы, уточнил он в своем телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, добавил Шапша.

Всего за ночь средства ПВО перехватили и сбили 24 беспилотника ВСУ над регионами России. Так, по восемь дронов уничтожены над Курской и Брянской областями, еще два – на Белгородской, три – над Орловской. Помимо этого, по одному беспилотнику сбито над Ростовской и Нижегородской областями, а также над Крымом.

Ранее украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске, в результате чего один человек пострадал. Кроме того, на одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.