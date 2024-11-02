Два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

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Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Брянской областью. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

По его информации, никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Также Богомаз поблагодарил военнослужащих за отражение атаки.

Ранее обломки украинской ракеты повредили семь домов в Орловской области. Кроме того, сбито 15 БПЛА противника. Пострадавших в результате падения ракеты нет.

До этого дрон ВСУ упал на территории нефтебазы в Ставропольском крае. ЧП произошло ночью в Светлограде. На месте работали экстренные службы, обошлось без пострадавших.