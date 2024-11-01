БПЛА упал на территории нефтебазы на Ставрополье

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Беспилотник упал на территории нефтебазы в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло ночью в Светлограде. В результате никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Накануне с 20:30 до 23:00 по московскому времени российские средства ПВО сбили 51 украинский БПЛА. С 20:30 до 22:00 над Курской областью уничтожены 20 дронов самолетного типа, 13 – над Брянской, 4 – Орловской, 3 и 1 – над Белгородской областью и территорией Крыма соответственно.

Кроме того, с 22:00 до 23:00 еще 5 беспилотников уничтожены над Курской областью, еще 3 – над Брянской областью, и по одному – над Орловской областью и Крымом.

Ранее в этот же день атаке трех дронов подверглись промышленные предприятия башкирского топливно-энергетического комплекса. Первый дрон причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской, а два других упали в промзоне.

