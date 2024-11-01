Обломки ракеты ВСУ повредили 7 домов в Орловской области

Фото: ТАСС/Татьяна Симоненкова

Обломки ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили 7 домов в Орловской области, рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

"Регион подвергся массированной атаке противника, было сбито 15 вражеских БПЛА. Также сегодня дважды была объявлена ракетная опасность", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в селе Локно Знаменского района, на элементах упавшего боеприпаса нашлись надписи на украинском языке. Пострадавших в результате падения ракеты нет.

Ранее два жилых дома были повреждены в результате массированной атаки украинских беспилотников по Орловской области. Тогда также обошлось без пострадавших.

