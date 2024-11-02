02 ноября, 07:14Политика
Один БПЛА уничтожен в Ростовской области в ночь на 2 ноября
Фото: Министерство обороны РФ
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ночью один украинский дрон возле Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
В своем телеграм-канале он уточнил, что пострадавших и последствий на земле нет.
Минувшей ночью еще два беспилотника самолетного были уничтожены над Брянской областью. В результате также никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее обломки украинской ракеты повредили семь домов в Орловской области. Кроме того, сбито 15 БПЛА противника. Пострадавших в результате падения ракеты нет.
До этого дрон ВСУ упал на территории нефтебазы в Ставропольском крае. ЧП произошло ночью в Светлограде. На месте работали экстренные службы, обошлось без пострадавших.
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