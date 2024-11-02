Один БПЛА уничтожен в Ростовской области в ночь на 2 ноября

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ночью один украинский дрон возле Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В своем телеграм-канале он уточнил, что пострадавших и последствий на земле нет.

Минувшей ночью еще два беспилотника самолетного были уничтожены над Брянской областью. В результате также никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее обломки украинской ракеты повредили семь домов в Орловской области. Кроме того, сбито 15 БПЛА противника. Пострадавших в результате падения ракеты нет.

До этого дрон ВСУ упал на территории нефтебазы в Ставропольском крае. ЧП произошло ночью в Светлограде. На месте работали экстренные службы, обошлось без пострадавших.

