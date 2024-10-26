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Украинские войска не имели ни малейших шансов совершить вылазку в Курскую область без поддержки западных стран. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на неформальной встрече членов Совбеза ООН.

Он указал на то, что Украина, не имея ни одного спутника, обладала в полной мере разведывательной спутниковой информацией. Это свидетельствует о непосредственном участии иностранных инструкторов в операциях.

"Подавляющее большинство техники и вооружения, которые использовались во время этой вылазки, были предоставлены западными кураторами и имели наклейки с надписью происхождения стран НАТО или их союзников", – цитирует Мирошника ТАСС.

У РФ имеется достоверная информация о том, что западные спецслужбы готовили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины для провокаций на российских АЭС, заявлял ранее постпред России при ООН Василий Небензя.

Боевые столкновения с подразделениями ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин сообщил, что российские войска создали надежное кольцо площадью примерно 6 на 15 километров вокруг ВСУ в Курской области и на данный момент сжимают его, ликвидируя группировку.