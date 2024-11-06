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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовится выводить войска из Курской области, уверена депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было "обменяно" россиянам за это время", – написала она в своем телеграм-канале.

Депутат заметила, что, кроме территорий, ВСУ за это же время потеряли и своих солдат. Она также предложила Сырскому лично остаться на этом направлении.

Бои с украинскими войсками идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.

Общие потери украинцев составили 29 800 солдат и 184 танка.

По информации Минобороны РФ, ВСУ планировали захватить Курскую АЭС при помощи 20 тысяч военных, 27 танков и других единиц военной техники.

