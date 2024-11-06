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Украина планирует задействовать бронемашины Stryker при наступлении Вооруженных сил России в Курской области, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Forbes.

По словам обозревателя Дэвида Экса, пока неизвестно, когда новые бронемашины поступят на Украину, однако уже ясно, что украинские солдаты будут их использовать.

Экс также обратил внимание на нехватку личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что если Минобороны страны не разрешит кадровый кризис, то бронемашины окажутся единственной помощью украинской армии.

Ранее российские военнослужащие уничтожили Stryker в Харьковской области. Машину обнаружили солдаты разведывательного подразделения группировки войск "Север". Вооруженные силы Украины использовали ее для перевозки военных неподалеку от населенного пункта Волчанск.