Повышенная готовность введена в Усть-Камчатском районе Камчатки из-за извержения Шивелуча

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В Усть-Камчатском районе Камчатки ввели режим повышенной готовности из-за извержения вулкана Шивелуч, начавшегося 7 ноября, передает пресс-служба регионального правительства.

"Средствами индивидуальной защиты район в полной мере обеспечен. Вода и продовольствие – все есть. Транспортное сообщение с районом не прерывалось. В Козыревске и в Ключах ситуация более стабильная", – рассказал министр региона по ЧС Сергей Лебедев.

Он добавил, что с 11 ноября ожидается циклон со снегом, который "все присыплет, и пепел не будет подниматься".

Вулкан Шивелуч на Камчатке проснулся 7 ноября. Из-за извержения в поселке Усть-Камчатск закрыли детские сады и школы. Также отменили развлекательные мероприятия. Вулкан за сутки выбросил три столба пепла на высоту в восемь с половиной километров. Шлейф протянулся на 120 километров к востоку.

По словам профессора кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. Ломоносова Павла Плечова, пепел вулкана Шивелуч не дойдет до столицы, так как он будет двигаться в направлении на восток. При этом он отметил, что вулкан Шивелуч извергается практически постоянно.

Между тем управление МЧС России по региону сообщило, что на Камчатке вслед за вулканом Шивелуч пепел выбросил и вулкан Карымский в Елизовском районе. Ему уже присвоили оранжевый код авиационной опасности.

Так, пепловый выброс был зафиксирован на высоту до 3 000 метров над уровнем моря, сейчас же он распространяется в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. При этом в ведомстве подчеркнули, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.

Обычно его пепел распространяется на восток Тихого океана и третирует карту в этой области. Сильные же извержения происходят примерно один или два раза в год, уточнил вулканолог.