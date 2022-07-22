Шойгу приехал в Стамбул для подписания соглашения по зерновому вопросу

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по вывозу украинского зерна из портов Черного моря, сообщает телеканал Habertürk.

Соглашение также подпишет глава Минобороны Турции Хулуси Акар. По данным телеканала TPT, от Украины соглашение подпишет министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Накануне сообщалось, что США поддержат соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной. Президент Турции до этого заявил, что итоговый документ по зерновому коридору из Украины может быть подписан на текущей неделе. Он добавил, что Координационный центр в Стамбуле будет контролировать экспорт зерна по морю.

Еще раньше российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

На встрече с президентом Турции Владимир Путин отметил, что в переговорах по вывозу украинского зерна есть продвижение, однако еще не все вопросы решены. Он также выразил благодарность своему коллеге за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.

