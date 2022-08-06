Россия привезет на место удара ВСУ по Еленовке международных экспертов – Полянский

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Россия привезет на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке международных экспертов и журналистов, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные. В ведомстве назвали случившееся провокацией, совершенной с целью запугивания украинских бойцов.

В российском военном ведомстве уточнили, что в результате удара погибли 50 украинских военнопленных. Также отмечалось, что РФ в интересах расследования пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.

3 августа генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что международная организация в связи с обстрелом изолятора в Еленовке запускает миссию. Он подтвердил, от России и Украины были получены запросы о проведении расследования по данному инциденту.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

