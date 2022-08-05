Мариупольцы могут получить компенсацию вместо ожидания восстановления жилья – Хуснуллин

Жители Мариуполя могут получить компенсацию, если они не готовы ждать восстановления жилого фонда. Об этом написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Во время проведенной совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным встречи с жителями города Хуснуллин пояснил, что для выплат компенсаций будет создана специальная комиссия.

"Даже если документы на жилье были утрачены вместе с домом, Комиссия сможет поднять реестры и на этом основании назначить компенсацию", – подчеркнул Хуснуллин.

В качестве первоначальной задачи он назвал необходимость восстановить жилой фонд. По его словам, будет составлен график трехлетнего восстановления всего Мариуполя. При этом мастер-план уже готов.

Хуснуллин добавил, что к середине сентября в городе восстановят водоснабжение и электричество. Часть школ и детских садов удастся восстановить к новому учебному году, а другие приведут в порядок к октябрю.

"В целом темп восстановительных работ довольно высокий, но нужно наращивать", – заключил вице-премьер.

Ранее правительство России сформировало специальный штаб по восстановлению украинских территорий, освобожденных в ходе военной спецоперации. До этого Хуснуллин заявил, что Россия окажет поддержку в развитии сельхозпроизводства и промышленности Запорожской области. Вице-премьер отметил важность оперативного принятия решений, добавив, что в настоящее время Минсельхоз РФ сможет оказать помощь региону.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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