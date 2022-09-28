Российских фермеров могут призвать в рамках частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Фермеров могут призвать в рамках частной мобилизации на общих основаниях, даже если хозяйство останется пустовать. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что РФ имеет большой мобилизационный ресурс, который составляет почти 25 миллионов граждан. При этом будет задействовано примерно 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Глава Минобороны уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Кроме того, Госдума приняла во втором чтении поправки о трудовых правах мобилизованных работников. Согласно инициативе, за мобилизованным в ВС РФ работником сохраняется место и должность на период приостановки действия трудового договора.

Депутаты попросили дать отсрочку от мобилизации по ряду профессий

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